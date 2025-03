Musica, letteratura, storie, pittura e teatro . La festa della donna nel Nord Milano

Le conquiste fatte, la condizione femminile oggi e i passi di emancipazione ancora da fare: in occasione della Giornata internazionale della donna torna #ierioggifutura, la rassegna sestese per riflettere sull’importanza della lotta per i diritti delle donne. Si parte stasera alle 20,30 con "Note al femminile", canzoni e storie di donne dal mondo, un evento musicale unico per celebrare la forza e l’arte delle donne al Cinema Notorious. Domani alle 18 nell’auditorium della scuola civica di danza e musica in piazza Oldrini andrà in scena "La mascula: una storia di riscatto e passione", spettacolo teatrale che esalta il coraggio di una giovane calciatrice contro i pregiudizi, con le musiche di Enzo Jannacci. Giovedì alle 18,30 in villa Mylius si chiude con "Ringrazio l’inverno", presentazione dell’ultimo libro di Flavia Todisco: un romanzo che narra una storia di resilienza ed emancipazione femminile. A Cinisello fino a domenica le Sale delle Quadrerie di Villa Ghirlanda Silva ospitano la mostra "La leggerezza dell’arte - Retrospettiva di Magdalena Grandi", un omaggio all’artista che ha contributo fortemente alla cultura pittorica cittadina, insignita anche della Spiga d’Oro nel 2021. Sono esposte oltre 30 opere e quattro pannelli.

A Paderno la rassegna in rosa si apre con la tombola letteraria, un viaggio tra le parole delle grandi scrittrici. L’appuntamento è domani alle 16 a Tilane. "Non solo l’8" accompagnerà i padernesi fino al 29 marzo con una serie di appuntamenti che spaziano dalla comicità del teatro all’approfondimento letterario, dalla creatività femminile nel design fino a un laboratorio collettivo e creativo. La.La.