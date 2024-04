Musica, cabaret e divertimento. Festa degli anziani al cine-teatro

Musica, cabaret e divertimento per la "Festa dell’Anziano–Città di Bresso", organizzata dal Centro sociale anziani al cineteatro "San Giuseppe" di via Isimbardi 30, nel centro storico locale. Oggi, dalle 14.30, il direttivo del sodalizio ha preparato il tradizionale momento annuale di festeggiamento comunitario per gli over 55 anni; sul palco del "San Giuseppe" saliranno e si alterneranno l’orchestra di Nino Sole, il cantante Omar Codazzi, Patrizia, Iris e il cabarettista Paolino Boffi: "Invito tutti gli anziani, i nonni e le nonne del nostro territorio a questo spettacolo che è dedicato a loro - precisa il presidente del Centro sociale anziani, Pasquale De Nuzzo -. Sarà, come sempre, l’occasione per stare insieme e per trascorrere alcune ore in allegria". Il Centro anziani, con sede in via Lurani 14, propone corsi di computer, pomeriggicon musica e gite sociali per gli oltre 400 iscritti.