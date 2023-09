Musei civici Milano: "A novembre stop al taglio orari"

Dietrofront. I quattro musei civici per i quali la Giunta comunale la scorsa settimana ha deciso di tagliare giorni e orari di apertura per mancanza di risorse per il personale torneranno presto alla situazione pre-tagli. Ci vorrà un mese e mezzo per ripristinare, o quasi, gli orari precedenti di Museo Archeologico, Museo del Risorgimento, Palazzo Morando e Casa Boschi Di Stefano. Ad annunciarlo su Instagram è l’assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi (nella foto), che in una “story’’ scrive: "La parziale limitazione oraria dei quattro musei civici è stata una misura restrittiva temporanea e – mio malgrado – necessaria. Tuttavia siamo riusciti, con un attento lavoro su risorse e disponibilità di personale, a rivedere il piano di aperture che a partire dal prossimo mese di novembre verranno rimodulate nuovamente per ampliare l’accesso ai nostri istituti museali".

L’assessore aggiunge che "si tratta quindi di un mese e mezzo difficile prima di tornare ad un orario più ampio che permetterà maggiore frequentazione dei nostri musei a gruppi, appassionati e cittadini". Dopo i tagli decisi dall’esecutivo di Palazzo Marino, Il Museo Archeologico resta aperto dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e sabato e domenica dalle 10 alle 17.30; il Museo del Risorgimento dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; Palazzo Morando e Casa Boschi Di Stefano da venerdì a domenica dalle 9.30 alle 17.30.

A novembre l’obiettivo di Sacchi è riportare i quattro musei più vicini ai tradizionali orari 10-17.30 dal martedì alla domenica. L’assessore, nel post, ringrazia "per il lavoro e il costante confronto il presidente della commissione Cultura Luca Costamagna e i molti consiglieri e consigliere che se ne sono interessati". Il pressing degli eletti nell’assemblea di Palazzo Marino, uniti alla protesta dei sindacati dei dipendenti comunali, in primis della Csa guidata da Orfeo Mastantuono, e a un tam tam di proteste sui social network hanno convinto la Giunta a trovare subito una soluzione per ridimensionare la riduzione dei giorni e degli orari di apertura dei quattro musei civici.

M.Min.