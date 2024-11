Mufoco, per i 40 anni sbarca a Parigi

Il Mufoco sbarca a Parigi, nel 40esimo anno della sua fondazione e mentre si sta trasformando in museo nazionale. In collaborazione con il ministero della Cultura e l’Istituto italiano di cultura a Parigi, presenta la mostra e la riedizione del catalogo, ormai raro e prezioso, di "Viaggio in Italia". Nel contesto di Paris Photo, l’evento più importante a livello internazionale dedicato alla fotografia, una quattro giorni che riunisce collezionisti e amanti dell’arte con gallerie ed editori di tutto il mondo, l’iniziativa di Mufoco celebra il grande progetto voluto da Luigi Ghirri, maestro della fotografia italiana contemporanea. "All’interno del nostro eccezionale patrimonio, oltre 2 milioni di immagini, Viaggio in Italia è senz’altro un’eccellenza: il tempo, la critica e l’ammirazione hanno onorato tale lavoro, rendendolo uno spartiacque, riconoscendone la novità e la profondità intellettuale e artistica.

Cosa lo ha reso tale? L’adesione a un’appartenenza spirituale, l’accettazione di quel demone o angelo che lega l’artista a un luogo, sempre da riscoprire: l’Italia", ha commentato durante l’inaugurazione Davide Rondoni, presidente del Mufoco. "Un’appartenenza espressa sempre in modo problematico e mai ipocrita o cieco, ma sempre acceso di cuore visionario.

Perché l’Italia forse è uno Stato, forse è una nazione e un incrocio di etnie, ma certamente è quel che gli artisti vedono".

La.La.