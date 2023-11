Mozione urgente contro la presidente Arpa:. Fontana la cacci, no al negazionismo climatico

I partiti di opposizione in Consiglio regionale – dal Pd al Movimento 5 Stelle, passando per il Patto Civico e l’Alleanza Verdi Sinistra – depositeranno oggi una mozione con la quale si chiede alla Giunta regionale guidata dal leghista Attilio Fontana di rimuovere Lucia Lo Palo, esponente di Fratelli d’Italia, dall’incarico di presidente di Arpa Lombardia. La mozione – fanno sapere i partiti – potrebbe essere discussa già nella seduta del Consiglio in agenda oggi. All’origine della richiesta le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Lo Palo sul cambiamento climatico, fenomeno al quale l’uomo non avrebbe contribuito e che sarebbe da scindere dal tema dell’inquinamento. Per il capogruppo del Pd, Pierfrancesco Majorino,"la presenza di Lo Palo è una fonte di imbarazzo per Fontana e la sua Giunta e farebbero meglio, anche per loro stessi, a rimuoverla dall’incarico e a mettere al suo posto una persona con competenze specifiche e la necessaria indipendenza. Sicuramente sarebbe meglio per i lombardi perché Arpa ha compiti seri che non possono essere sviliti da chi sostiene tesi negazioniste della crisi climatica". Duro pure Nicola Di Marco, capogruppo del M5S: "Dal giorno della sua nomina abbiamo sollevato il problema della sua inadeguatezza. Abbiamo presentato interrogazioni in cui si chiede alla Giunta se la nomina sia idonea sia per mancanza di un titolo di studio adeguato sia per il negazionismo sul cambiamento climatico".

Giambattista Anastasio