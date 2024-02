Rubata la moto dei volontari su due ruote degli ospedali: “Aiutateci a ritrovarla, serve a ridare il sorriso ai bimbi ricoverati”

Milano – È stata rubata una delle moto dei No Barriers, l’associazione milanese di volontariato attiva negli ospedali e nelle associazioni di assistenza ai diversamente abili. Si tratta di una moto elettrica del valore di circa 5.000 euro che l’associazione utilizza per le sue iniziative di mototerapia.

La moto elettrica rubata ai No Barriers. A sinistra, il mezzo senza decorazioni. A sinistra, com'era la moto prima del furto

Per questo No Barriers ha lanciato un appello su Facebook, che è stato condiviso da tanti utenti dei social. “Vi chiedo un prezioso aiuto – dice il post sulla pagina dell’associazione – Ci è stata rubata la moto elettrica. Marca Talaria modello Sting TL 3000 Telaio R73R7P1A6N0002745 - che utilizziamo nei reparti pediatrici e ho bisogno delle vostre segnalazioni”.

“Se doveste recarvi nei vari mercatini dell’usato (ad esempio quello di San Donato Milanese) vi prego di controllare le eventuali moto in vendita. È importante poterla ritrovare, perché dare la possibilità ai bambini degenti di potersi sentire liberi per un giorno li aiuta ad affrontare con più tenacia l’ospedalizzazione. Non è solo una semplice moto ma è uno mezzo per portare sorriso e leggerezza”.

“Aiutatemi a recuperarla per alleviare la loro tristezza e condividerò con voi l’unica cosa che conta: il loro sorriso. Grazie a tutti per le vostre condivisioni, insieme a voi sono sicuro di recuperare presto la loro moto. Il mio numero è 3881770692”.