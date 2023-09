Moto contro auto: un morto Ennesima croce sull’asfalto

di Alessandra Zanardi

Sangue sulle strade, un’altra vittima nel Sud Milano. Un motociclista di 59 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Peschiera Borromeo dopo che la sua enduro si è scontrata, per cause da accertare, con un’auto, il cui conducente si è poi fermato per aspettare l’arrivo dei soccorsi. L’incidente è avvenuto alle 18 in via Di Vittorio, un’arteria piuttosto trafficata, con sbocco sulla Paullese. Lo scontro, all’altezza del negozio Emy Store, è stato violento. Nell’impatto, la moto è carambolata a bordo strada e il 59enne, M.G., italiano, ha riportato lesioni gravissime. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate un’ambulanza e l’elicottero del 118. L’uomo, in arresto cardiaco, è stato caricato sull’ambulanza e trasportato al Policlinico di Milano con manovre di rianimazione in corso. Purtroppo non ce l’ha fatta.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di San Donato, incaricati anche di regolare la viabilità nel punto dove si è verificato lo scontro. I militari stanno raccogliendo elementi utili alle indagini, a partire dalle testimonianze di chi ha assistito alla scena. In una strada punteggiata da aziende e attività commerciali, un aiuto potrà arrivare anche dalle telecamere presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso la sequenza dei fatti.

Mercoledì scorso una 43enne di Peschiera Borromeo, Annalisa Uccellini, ha perso la vita mentre era in vacanza nel Casertano, nel comune di Sessa Aurunca. Di sera, la donna ha cercato di attraversare la statale Domitiana in un punto privo d’illuminazione ed è stata falciata dal furgone di un 68enne, ora indagato per omicidio stradale. Tornando al Sud-Est Milanese, tra le provinciali Cerca e Sordio-Bettola si sono verificati quattro incidenti mortali in soli otto mesi, da novembre 2022 a luglio 2023. L’ultima vittima, a luglio appunto, è stato un 65enne di Spino d’Adda: l’uomo è deceduto nella scontro tra la sua auto e un camion, sul tratto medigliese della Cerca. Pesantissimo, nell’ultimo anno, anche il tributo di sangue sulle strade di Milano, dove hanno perso la vita, tra l’altro, diversi ciclisti. Episodi che contribuiscono a riaccendere i riflettori sul tema della sicurezza stradale.