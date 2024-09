Mostre, concerti, giochi e mercatini. La festa patronale entra nel vivo

Sono iniziati gli appuntamenti della Festa patronale, organizzata dal Comitato pro festa patronale delle parrocchie SS. Gervaso e Protaso in Santa Maria Assunta e Maria Madre della Chiesa, con il patrocinio e sostegno del Comune. Tante iniziative in programma: incontri, mostre, momenti devozionali, tornei sportivi, concerti, giochi per i più piccoli e, domenica prossima in via Roma e via Bologna per l’intera giornata ci saranno gli stand delle associazioni della comunità parrocchiale, il mercatino degli hobbisti e degli ambulanti e lo stand dell’Amministrazione. In via Bologna e via Emilia, inoltre, saranno presenti le giostre: da venerdì a lunedì. "La festa patronale della nostra città ha radici profonde - dichiara Martina Villa, assessora alla Cultura - e appartiene alla storia della nostra comunità parrocchiale che risale a quando Buccinasco era un borgo di campagna.

Insieme al Comitato, abbiamo costruito un momento che possa essere di riflessione ma anche un’occasione di svago e con appuntamenti organizzati dai giovani". Gli incontri iniziano stasera, con la giornalista e scrittrice Maria Acqua Simi che parlerà di "testimonianze dalla Terra Santa". Tra i relatori degli incontri dei prossimi giorni, anche Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano di Milano, Chiara Piccinini, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Giampaolo Ugolini, direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale di Ravenna e Riccardo Melotti, Francesco Gasparini e Stefano Moro, dell’associazione "Quadratini&Carità".

Fino al 16 settembre, oltre ai momenti religiosi tra messa solenne e processione (domenica), anche tornei sportivi (calcio, calcetto e volley), concerto della band B-Dreams e mostre allestite in sala consiliare, nella Chiesa Santa Maria Assunta e nella Chiesa Antica SS. Gervaso e Protaso, a cura di giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Francesca Grillo