Muore solo sotto la pioggia: il corpo trovato sul marciapiede di via Trubetskoy

Milano, 11 febbraio 2024 – La polizia indaga per risalire alla causa e alle circostanze attorno alla morte dell’uomo di 47 anni trovato senza vita attorno alle 4 di domenica mattina sul marciapiede di via Trubetskoy a Milano, vicino a dove passano i binari della ferrovia, nel quartiere di Greco, a pochi metri del centro sociale Leoncavallo.

Insieme agli agenti, sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo, molto probabilmente un clochard, morto da solo sotto la pioggia. Sul corpo non si sono ferite o segni di violenza: ciò farebbe escludere un omicidio. Ma solo l’autopsia potrà stabilire l’esatta causa di quella che sembra una delle tante morti “invisibili” di senzatetto e disperati in città.