Cadavere di un uomo trovato nel laghetto: è il tuttofare del Principe di Savoia scomparso da un mese

Buccinasco (Milano) – I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti intorno alle 16 di oggi, sabato 10 febbraio, in via Buccinasco 45, tra Buccinasco e Ronchetto sul Naviglio (Milano), per recuperare un cadavere nelle acque del laghetto artificiale utilizzato per la pesca sportiva nella struttura Pianeta Verde.

Il laghetto artificiale tra Corsico e Ronchetto sul Naviglio in cui è stato trovato il cadavere

L’uomo, nonostante l’avanzato stato di decomposizione, è stato identificato: si tratta del cittadino di origine peruviana Carlos Omar Camarino Conde, 43 anni, tuttofare dell’hotel Principe di Savoia di Milano, scomparso dal quartiere Barona venerdì 12 gennaio. Dal giorno della sua scomparsa si erano moltiplicati gli appelli sui social dei colleghi. Il cadavere rinvenuto nelle acqua del laghetto era vestito e sulle spalle aveva uno zaino pieno di mattoni.

L’allarme è stato lanciato dal gestore del laghetto dopo aver visto galleggiare il corpo. Sul posto due squadre del comando di Milano, il nucleo soccorso acquatico che hanno provveduto al recupero del copro, e i carabinieri del comando Porta Magenta.