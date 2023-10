Giallo a Lacchiarella, trovato il corpo di un uomo nel parcheggio della stazione di Villamaggiore

Lacchiarella (Milano) – Questa mattina alle 7.30 è stato rinvenuto in uno dei parcheggi adiacenti la stazione ferroviaria di Villamaggiore il corpo di un uomo senza vita. Sul posto sono intervenuti e carabinieri della stazione di Lacchiarella e della compagnia di Abbiategrasso.

L'area l'area del parcheggio è stata transennata e sono in corso i rilievi del caso. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto. Il 118 di Milano intervenuto sul posto e ha potuto constatare solo il decesso della vittima, segnalato come come fatto violento. Non viene esclusa nessuna ipotesi tanto meno quella del gesto estremo.