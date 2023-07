Milano, tragedia sul lavoro in via Boffalora: artigiano muore colpito alla testa da un tornio

Milano, 6 luglio 2023 – Un altro incidente mortale sul lavoro a Milano. Poco dopo le 15, un uomo di 67 anni è deceduto in via Boffalora, una traversa dell'Alzaia Naviglio Pavese tra Chiesa Rossa e Gratosoglio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sessantasettenne.

In via Boffalora sono arrivati anche i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto: secondo le prime informazioni, ancora da confermare, sembra che l'uomo sia stato colpito alla testa da un oggetto da lavoro, anche se non è ancora chiara la dinamica.

Le prime informazioni

Il sessantasettenne, stando a quanto risulta, era un artigiano che aveva l'officina in via Boffalora. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i titolari di una ditta vicina, che ogni pomeriggio prendevano il caffè con lui. Appena entrati, lo hanno visto a terra esanime e hanno chiamato il 112, ma per lui non c'era già più niente da fare. L'ipotesi è che sia stato colpito alla testa da un tornio che usava per lavoro, ma sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti della polizia.