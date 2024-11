Roberto Maroni è morto due anni fa: la Lega ricorda e applaude il suo “barbaro sognante”

È stato un lunghissimo applauso questo che il Carroccio ha dedicato a uno dei suoi campioni scomparsi, l’ex ministro e presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, morto il 22 novembre del 2022 dopo una lunga malattia. La Lega, di cui è stato segretario, lo ha commemorato durante gli stati generali della sanità organizzati a Palazzo Pirelli a Milano.

Nato a Varese, nel 1955, Maroni ha giocato un ruolo da protagonista per vent’anni nella politica italiana. Leader pragmatico e avvocato di formazione, si è distinto per un approccio concreto e moderato, guadagnandosi un ruolo di primissimo piano all’interno della Lega Nord, accanto a Umberto Bossi. Da ministro dell’Interno e del Welfare in più occasioni, ha lasciato un’impronta forte sulla sicurezza pubblica e sul sistema pensionistico.

Come presidente della Lombardia, dal 2013 al 2018, ha ereditato la stagione della lunga presidenza di Roberto Formigoni e si è impegnato per rafforzare l’autonomia regionale e per attrarre investimenti sul territorio. Tra le sue iniziative più significative, il referendum consultivo del 2017 sull’autonomia lombarda ha manifestato ampio consenso alla maggiore autonomia legislativa e fiscale per la regione.

Non sono mancati tuttavia episodi controversi, tra cui accuse di favoritismi e presunte pressioni nell’assegnazione di incarichi. Questi episodi hanno portato a processi legali, come quelli relativi ai contratti presso Eupolis e Infrastrutture Lombarde: il primo è finito con l’assoluzione, il secondo è arrivato a conclusione quando Maroni era già deceduto e il coimputato è stato assolto.

Al di là della sua carriera politica, Maroni era noto per il suo carattere riservato e per la passione per la musica, in particolare per il rock. Nonostante fosse un uomo delle istituzioni, amava ritagliarsi spazi di libertà lontano dai riflettori, dimostrando un lato umano che lo avvicinava a chi lo conosceva. La sua scomparsa ha segnato la fine di un’era per la Lega, quella iniziata portando il nome di Lega Nord.