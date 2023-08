Morto Luigi Predeval. Chi era il fondatore di Mediaworld e presidente di Sogemi

Milano, 29 agosto 2023 – E’ morto all’età di 76 anni Luigi Predeval, presidente e amministratore delegato di Sogemi, la società del Comune di Milano che possiede e gestisce i mercati generali.

Era anche membro del board della Fondazione San Patrignano, grazie alla lunga amicizia che lo legava alla famiglia Moratti che in passato lo aveva coinvolto anche nella dirigenza dell’Inter.

I primi passi

Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università Cattolica, Predeval inizia la carriera nel marketing del Gruppo Unilever la più grande società di beni di largo consumo europea , e trascorre tre anni a Londra presso la Lever Brothers dove completa la propria esperienza.

Nel 1983 torna in Italia al Gruppo SME, la finanziaria dell’IRI delle società di beni di largo consumo e distribuzione e ristorazione, dove ricopre diversi ruoli di vertice e grande responsabilità. Vi rimarrà fino al 1990.

Anni novanta

Dal 1990 al 1998 è country manager del Gruppo Metro, leader del cash&carry; fondatore della catena di negozi Mediaworld e amministratore delegato del Gruppo Carrefour, leader negli ipermercati nel mondo e responsabile dello sviluppo in Grecia.

Inter

Dal 1998 al 2000 è chiamato dalla famiglia Moratti a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale dell’Inter in vista della quotazione in Borsa della società nerazzurra.

Anni duemila

Nel 2000 fonda Royal wash, società che ha sviluppato 10 stazioni di autolavaggio e distributori ed Eurobenzine, e crea la Joint Venture con il Gruppo Auchan (società di cui è stato presidente), per creare una rete di distributori di carburante a marchio Auchan.

Per due anni (2005-06) è direttore generale della società leader nelle acque

minerali e bevande Spumador-Lehman Brothers, quindi amministratore delegato e vice presidente di Pompea (2007-09), società leader europea nelle calze e abbigliamento intimo

Imprenditore

Predeval era anche consigliere di amministrazione del fondo “Stirling squadre fund” che controlla o ha controllato diverse società acquisite come Microtecnica : forniture per industria aeronautica civile e militare (venduta nel 2012); Metroweb, che possiede e gestisce la rete in fibra ottica di Milano (venduta nel 2012); Jeckerson, abbigliamento, e Sicurglobal, servizi di sicurezza.