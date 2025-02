Trovato un uomo morto sui binari della ferrovia a Rho: si indaga sull’accaduto

Milano – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto giovedì mattina sui binari della ferrovia nei pressi della stazione di Rho, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma i soccorritori non hanno potuto fare altre che constatare il decesso.

Le generalità della vittima non sono note al momento e non è chiaro se avesse con sé qualche documento. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 del mattino, ma è possibile che il corpo fosse lì da parecchio tempo. Le forze dell’ordine stanno indagando per appurare se si sia trattato di un evento violento, di un gesto estremo o di un incidente.

Per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria la circolazione sulla linea è stata temporaneamente sospesa, causando ritardi a viaggiatori e pendolari.