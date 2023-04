Pioltello, 48enne muore schiacciato tra due camion nella sede di Esselunga

Tragedia nei magazzini dell’Esselunga a Limito di Pioltello, in provincia di Milano. La vittima è un operaio di 48 anni morto nella mattina di venerdì 28 aprile a causa di un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto alle 9 all'interno del centro logistico e direzionale per il Nord Italia della noto marchio della grande distribuzione in Giambologna.

La dinamica

L’esatta sequenza dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Pioltello e della polizia locale, tuttavia sembrerebbe che il lavoratore, autista di una ditta esterna, sia rimasto schiacciato tra due camion. In particolare, stando alle prime informazioni, la vittima non avrebbe posizionato il meccanismo blocca-ruota al suo camion che si sarebbe mosso. Nel tentativo di fermarlo a mani nude è rimasto in mezzo al mezzo pesante e un altro rimorchio.

Soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso per gravissimi traumi da schiacciamento. Le indagini sono condotte da carabinieri e polizia locale.