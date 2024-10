Cercatore di funghi milanese cade in un dirupo e muore, la tragedia in Liguria

Milano, 5 ottobre 2024 – Tragedia in Liguria: un 57enne milanese è morto cadendo in un dirupo a Chiavari, in provincia di Genova, mentre stava cercando funghi.

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9. L'allarme è stato dato da un amico che era con lui e che ha assistito alla caduta nei boschi di Barbagelata. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.

Immediato l’intervento del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell'elicottero che ha calato un medico del 118 per stabilizzare l'uomo. Purtroppo, però, per il 57enne di San Giuliano Milanese non c’era più nulla da fare.

A quel punto sono iniziate le difficili operazioni per recuperare la salma. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chiavari competente per territorio.