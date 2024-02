Milano, muore dopo un malore all’interno di un centro massaggi cinese

Milano – Si è sentito male mentre si trovava all’interno di un centro massaggi cinese a Milano. Soccorso, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Vittima un uomo di 58 anni. Gli accertamenti sull'accaduto sono in corso da parte dei carabinieri.

È accaduto poco prima delle 16, quando l'uomo, un 58enne, si è sentito male all'interno dell'attività, situata in via Caposile. L'ambulanza lo ha portato in gravi condizioni, in codice rosso, al Policlinico, ma secondo le prime informazioni sarebbe deceduto a seguito di complicazioni cardiocircolatorie. I carabinieri stanno ora compiendo una serie di accertamenti per escludere eventuali responsabilità di terzi.