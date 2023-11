Addio ad Alberto Ambreck: morto a 94 anni storico farmacista di Milano, è stato presidente di Federfarma

Milano, 28 novembre 2023 – E’ stato una istituzione nel mondo della farmacia e a lungo un punto di riferimento per i colleghi, non solo milanesi. Se n’è andato a 94 anni Alberto Ambreck, decano della storica farmacia di via Stradivari, di cui è stato titolare per oltre 60 anni. Presidente di Federfarma Milano dal 1973 al 1997, di Federfarma Lombardia dal 1980 al 1994 e di Federfarma nazionale dal 1987 al 1992, Ambreck ha vissuto in prima persona i grandi cambiamenti sociali che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese e l’evoluzione del ruolo stesso del farmacista.

I farmacisti di Milano e di tutta la Lombardia partecipano con profonda tristezza al dolore per la morte di Alberto Ambreck, si legge in una nota. “A nome di tutti i farmacisti milanesi e lombardi, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di Alberto Ambreck, amico e stimato collega che, per tanti anni, ha guidato con encomiabile capacità e lungimiranza l’Associazione provinciale, regionale e nazionale dei titolari di farmacia”, dichiara commossa Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Milano, Monza Brianza e Lodi e di Federfarma Lombardia.

“Grande uomo, grandissimo sindacalista e imprenditore, è stato pioniere e visionario di una professione in continuo divenire, con la sua presenza e partecipazione sempre in prima linea. Ricorderemo Alberto – ha concluso Racca – con affetto e immensa riconoscenza per l’impegno che così a lungo ha profuso per Federfarma e per i cittadini milanesi, contribuendo con la sua opera a valorizzare il ruolo delle farmacie e ad alimentare la fiducia nella figura del farmacista di comunità”.