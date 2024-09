Morta Marinella Colombo: fu protagonista di una lunga battaglia legale per rivedere i figli

Milano – E’ morta Marinella Colombo, la mamma protagonista di una lunga battaglia giudiziaria sulla linea Italia-Germania per avere i propri figli dopo aver divorziato dal marito tedesco Tobias Ritter. La donna si è spenta ieri, mercoledì 18 settembre al Niguarda di Milano.

La sua è stata una battaglia persa. Nel 2009 i carabinieri rimandarono in Germania i bambini. Nel 2010 la donna con un blitz a Monaco di Baviera li riprese con sè in una fuga durata circa 8 mesi. Arrestata e condannata a 18 mesi per sottrazione internazionale di minori e maltrattamenti, le fu vietato di rivedere i figli. Dopo aver scontato la pena aprì lo sportello Jugendamnt C.S.IN. A.P.S. dedicato ai problemi dei genitori italiani alle prese con la giustizia familiare tedesca e con l'ente plenipotenziario tedesco Jugendamnt.

''La sua perdita è un dolore profondo – dice all'Adnkronos l'avvocato Irene Margherita Gonnelli che cura l'assistenza legale per questo sportello- ma il lavoro di Marinella e le sue battaglie non andranno perdute. Porteremo avanti quanto fatto in questi anni''. I funerali si terranno sabato prossimo a Milano alle 14.45 nella chiesa di Santa Cecilia.