Incidente in Kenya, morta Antonella Bigliotto: chi è la turista milanese. Il marito è campione di judo

Antonella Bigliotto, la 79enne milanese morta in Kenya in un incidente stradale, era appena arrivata in Africa insieme al marito per trascorrere lì le vacanze di Natale. La sua foto è stata pubblicata sul portale degli italiani in Kenya malindikenya.net.

In base a quanto appreso la donna era in compagnia del marito Alfredo Vismara, di 75 anni, campione italiano e maestro di Judo, che insegnava questa disciplina anche a tanti giovani keniani. Marito e moglie erano arrivati in Kenya questa mattina e dall'aeroporto di Mombasa si stavano dirigendo a Malindi, nella loro seconda casa dove avrebbero passato le festività, in una terra che la donna amava molto.

Erano a bordo di un transfer quando un tamponamento con un camion è stato fatale per la 79enne, che non ha retto al contraccolpo, mentre il marito ha riportato solo contusioni. L'Ambasciata d'Italia in Kenya sta seguendo il caso. “Purtroppo – si legge su malindikenya.net – in questi giorni in cui il Kenya vede l'aumento degli incidenti stradali a causa dei movimenti di cittadini, residenti e migliaia di turisti, dobbiamo piangere la scomparsa di una nostra connazionale. Ad Alfredo un caro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze”.