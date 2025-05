"Morning Capital" compra la Ringhiera

Morning Capital Srl Società Benefit ha acquisito il 100% delle quote de La Ringhiera srl Società Benefit, di proprietà di Fondazione Servizi Universitari ETS (“Fondazione Sun”), attiva da oltre 30 anni nella gestione di posti letto per studenti universitari. Attualmente La Ringhiera gestisce 300 unità immobiliari, per un totale di 1.100 posti letto in full occupancy distribuiti nel Centro-Nord Italia, principalmente a Milano, Roma e Firenze.

L’acquisizione – che consentirà al gruppo di raggiungere un valore della produzione di oltre 12 milioni di euro – ha come obiettivo l’espansione in tutte le città universitarie italiane, incrementando sensibilmente il numero dei posti letto. Con questa operazione, Morning Capital introdurrà fra i propri servizi la nuova asset class dello Student Housing e del Co-Living, che si affiancherà alle altre già presenti: residenziale/Living, uffici, Parking, Urban Open Space Management.