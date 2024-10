VOLLEY SUPERLEGA

Seconda sconfitta per 3-0 di fila per la Mint Vero Volley Monza. La squadra brianzola, dopo essersi arresa alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stata schiacciata con lo stesso punteggio sul campo della Cucine Lube Civitanova. Decisivi per il successo dei marchigiani due ex, Eric Loeppky ma soprattutto Adis Lagumdzija (top scorer con 19 punti, 3 muri e 2 ace). Domenica i ragazzi di coach Massimo Eccheli avranno il derby con l’Allianz Powervolley Milano.

Andrea Gussoni