Monumento imbrattato Sangiuliano: costi alti

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha chiesto una relazione alla sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di

Milano, Emanuela Carpani, in merito alle conseguenze dell’azione vandalica che lo scorso 9 marzo ha colpito il Monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. La relazione ricevuta evidenzia che l’acqua delle idropulitrici si è rivelata un mezzo non idoneo o comunque non sufficiente per eliminare la vernice. Inefficaci anche i tentativi dai vigili del fuoco, anche perché, come spiegato dai tecnici, il getto di acqua troppo potente rischiava di sfaldare il marmo. "L’intera vicenda ci fa capire che è tutta da verificare l’affermazione secondo cui queste azioni non procurino danni permanenti. Da quanto mi viene riferito, sembra necessario un vero e proprio intervento di restauro che comporta oneri maggiori a carico della collettività", sottolinea Sangiuliano.