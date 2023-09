Via Monte Napoleone, crolla un pannello dal negozio Chanel in ristrutturazione: ferita una passante

Milano – Paura nel pomeriggio in via Monte Napoleone per una donna di 75 anni, colpita da uno dei cartelli pubblicitari montati al posto delle vetrine della boutique Chanel, in ristrutturazione. Stando a quanto risulta al momento, il cantiere edile ha chiuso i battenti alle 17. Mezz'ora dopo, uno dei pannelli di compensato è caduto, ribaltandosi sul marciapiedi e finendo addosso all'anziana, che stava passeggiando nel Quadrilatero della Moda insieme al marito ottantenne; dietro il cartello erano accatastati tubi e altro materiale edile, che forse hanno provocato il crollo con il loro peso.

I soccorsi e le indagini

La donna è stata soccorsa dai sanitari di Areu: per fortuna, non ha riportato gravi ferite, anche se è stata accompagnata precauzionalmente in codice giallo al Niguarda. In via Monte Napoleone sono intervenuti anche gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura per accertare cosa sia successo e per verificare le cause dell'accaduto.