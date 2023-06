Monte Rosa 91, riqualificazione campus urbano conclusa: uffici, spazi verdi e per la socialità

Milano, 29 giugno 2023 – L'edificio in via Monte Rosa 91 fu consegnato alla città da Renzo Piano Buildings Workshop vent'anni fa, nel 2003. Ora si è concluso il progetto di riqualificazione del "campus urbano", firmato dallo stesso team di professionisti.

Con una superficie complessiva di oltre 80.000 mq, di cui 47.000 mq di uffici affittabili e un grande spazio verde, Monte Rosa 91, gestito da Axa Im Alts per conto dei clienti, è uno degli edifici più grandi di Milano.

Edificio via Monte Rosa 91

Uno stabile progettato per anche come spazio per "cultura e socializzazione", tanto che il 4 luglio ospiterà la semifinale del Premio Strega. La completa riqualificazione dell’edificio ha trasformato Monte Rosa 91 da un immobile a destinazione direzionale in un campus ad uso misto.

Il nuovo complesso inaugurato alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Sala, ospiterà più di 12 società e offrirà una gamma servizi, fra cui un asilo nido, una palestra e un ristorante, al fine di "rispondere alla mutata domanda dei tenant dell’edificio che promuove il benessere e propone una concezione del lavoro più flessibile".

Il campus ospiterà una collezione permanente di opere d’arte, mentre il “Parco della Luce”, ampio spazio verde di oltre 10.000 mq, offrirà ristoro e sarà fruibile dai tenant e dai cittadini a partire da settembre 2023. L’edificio è locato per il 60% e per il restante 40% è in fase di trattativa avanzata.

“Lo sviluppo di Monte Rosa 91 - spiega Antonio Miani, head of asset management Italy di Axa Im Alts - incarna perfettamente la nostra visione e la nostra missione a livello globale: creare edifici che offrano prestazioni ambientali, valore a lungo termine, benessere sociale per investitori, tenant e comunità locale”.