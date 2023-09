Monsignor Tolve consacrato vescovo a Rho: Ausiliare a Roma

Sarà consacrato vescovo questa mattina in Duomo a Milano monsignor Michele Tolve (nella foto), dal settembre 2020 parroco di San Giovanni Battista a Rho e di Sant’Ambrogio ad Nemus a Passirana di Rho. Eletto vescovo lo scorso 26 maggio da papa Francesco, che gli ha assegnato la sede titolare di Orrea e lo ha chiamato a essere vescovo ausiliare della Diocesi di Roma, oggi Di Tolve, nato il 19 maggio 1963 a Milano, ordinato presbitero il 10 giugno 1989, riceverà l’ordinazione episcopale. Molti i parrocchiani che saranno presenti in Duomo a partire dalle 10.30, per tutti gli altri si terrà la diretta streaming su www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube della Diocesi di Milano e su Telenova (canale 18 del digitale terrestre). Dopo la cerimonia in Duomo monsignor Di Tolve rimarrà a Rho ancora una settimana, fino a domenica 10 quando a San Giovanni (a Passirana la sera precedente) si terrà una grande festa alla presenza di tutti i gruppi parrocchiali. Ro.Ramp.