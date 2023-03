Ragazzino sul monopattino investito da un camion in piazza Esquilino

Il monopattino distrutto

Giornata nera a Milano, quella di lunedì 6 marzo, per i mezzi a due ruote. Se in viale Jenner un uomo di 51 anni è caduto dal monopattino e ora è in gravi condizioni, altri due incidenti si sono verificati nel pomeriggio.

Pomeriggio nero

Nel primo caso un anziano è stato investito in bici e ora è ricoverato in coma, nel secondo un ragazzino di 13 anni, che si trovava su un monopattino elettrico, è stato investito da un camion, ma non si trova in pericolo di vita. Sono stati tuttavia attimi di paura

L’incidente

Erano le 16.30, quando in piazzale Esquilino all'angolo con via Zamagna, zona San Siro, il 13enne, che non avrebbe potuto guidare il mezzo, è stato investito da un mezzo pesante, ha battuto la testa ma è stato trasportato cosciente all'ospedale, in codice giallo. La Polizia Locale sta ricostruendo le dinamiche degli incidenti.