Mobilitazione al Leonka: "Rischiamo di sparire"

"Il tempo sta per scadere", scrivono sui social gli attivisti del Leoncavallo, spiegando che il centro sociale "in via Watteau rischia, dopo trent’anni, di non esistere più e, proprio nel suo cinquantennale, rischia di scomparire per sempre". "A tutt’oggi – spiegano – non c’è una soluzione, non ci sono ancora alternative concrete. Le voci sulla possibilità di assegnazione di sedi alternative sono per ora un’eco lontana". Per questo, è scattato un nuovo appello alla mobilitazione: alle 15 del 18 marzo in via Mancinelli, per i 47 anni dall’omicidio di Fausto e Iaio, e la mattina dopo in via Watteau, "quando arriveranno l’ufficiale giudiziario e gli avvocati della proprietà per tentare di procedere allo sfratto esecutivo". Da settimane si parla di un trasloco del Leonka in uno stabile comunale di via San Dionigi, ma al momento è ancora tutto in stand by.