Crisi in Medio Oriente, Prefettura: a Milano intensificate misure di sicurezza su obiettivi sensibili

Milano, 22 giugno 2025 –A causa del sempre più complesso scenario internazionale (con l'attacco statunitense ai siti nucleari iraniani e le forti tensioni a livello globale) la Prefettura di Milano ha disposto un'ulteriore intensificazione delle misure di sicurezza a tutela degli obiettivi sensibili presenti nel territorio milanese, tra i quali gli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, culturali, economici e commerciali, con particolare riferimento a quelli degli Stati coinvolti nella crisi internazionale. Già nei giorni scorsi – allo scoppiare del conflitto tra Israele e Iran – era stata rafforzata la sorveglianza dal Duomo alla Sinagoga centrale di via della Guastalla, senza dimenticare i principali snodi della rete ferroviaria (Centrale, Cadorna, Garibaldi e Rogoredo) e le stazioni più frequentate delle linee della metropolitana; massima attenzione anche alle zone abitualmente più battute dai turisti stranieri e dal popolo della movida.

Giorgia Meloni e il vertice d’urgenza

A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato d'urgenza e presieduto questa mattina una conferenza telefonica. L'Italia - riferisce una nota di palazzo Chigi - continuerà a impegnarsi per portare al tavolo negoziale le parti. Hanno preso parte alla conferenza il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell'intelligence. La crisi è al centro dell'attenzione dell'esecutivo in tutti i suoi risvolti, dalla situazione dei connazionali nella regione, con cui la Farnesina è in costante contatto, agli effetti economici e di sicurezza.