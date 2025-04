Minori non accompagnati, ritroviamo l’umanità e snelliamo le leggi

Severini Melograni

Cara Signora, ho ascoltato la sua trasmissione su Radio Rai, mentre intervistava il portavoce della Comunità di don Oreste Benzi sui bambini che arrivano da soli qui da noi fuggendo dalle loro Nazioni. È terribile sapere che ne perdiamo le tracce e che molti muoiono nella traversata del mare. Ma quello che lei ha detto al termine della intervista sul fatto che siamo ormai una popolazione di vecchi e che alcuni di questi piccoli potrebbero essere il nostro futuro è davvero importante, anzi essenziale. Cosa possiamo fare?

Arturo

Caro nonno Arturo, Luca Luccitelli con il suo “Figli venuti dal mare” (edizioni Sempre), scritto insieme a Giovanni Fortugno ha voluto raccontare la verità: solo nel 2023 sono stati 3.600 le bimbe e i bimbi soli, sono arrivati qui, da terra e soprattutto attraversando il mare. In termine tecnico si chiamano Mnsa (minori senza nessun accompagnamento). Di molti di loro abbiamo perso le tracce. Eppure abbiamo una buona legge che riguarda i minori non accompagnati, eppure abbiamo un enorme bisogno di nuovi giovani italiani eppure siamo cristiani? Ho appena letto la dichiarazione del nostro Presidente Mattarella: "È la nostra civiltà a impedirci di voltare le spalle, di restare indifferenti, di smarrire quel sentimento di umanità che è la radice dei nostri valori". Si riferiva al naufragio in Sicilia di 10 anni fa e ringraziava chi si prodiga in mare per salvare le vite. La Comunità Giovanni XXIII ci insegna ogni giorno cosa si deve fare per questi figli degli altri che sono anche figli nostri. Quest’anno è anche il centenario di don Oreste Benzi: nel suo nome e nel nome degli italiani di buona volontà sarebbe anche importante snellire la legislazione sugli affidi e rivedere quella, obsoleta, sulle adozioni. Perché queste creature possano nascere due volte. Rinascere alla vita, domani è Pasqua di Resurrezione, proviamo insieme a cambiare e a ritrovare l’umanità. Che sia una Pasqua di buoni propositi e di serenità.

Vostra Nonna

mail: severini.paola@gmail.com