Ministri Valditara e Santanchè apriranno 'Futuro Direzione Nord' a Milano

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (foto) e il ministro del Turismo Daniela Santanchè apriranno domani la ventesima edizione di “Futuro Direzione Nord“, in Corso Magenta. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione “Italiastatodidiritto“ col contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. L’evento sarà poi chiuso dal ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Al centro il ruolo di Milano e il futuro dell’abitare e della mobilità, della formazione e del lavoro, della sanità e delle politiche ambientali fino alla giustizia. La rassegna prenderà il via alle 9.45 con i saluti di apertura di Fabio Massa, presidente Fondazione Stelline e Federico Romani, presidente Consiglio regionale della Lombardia. L’evento si svolgerà in presenza e sarà in live streaming.