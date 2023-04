Minaccia farmacista col cacciavite e scappa con mille euro

Il rapinatore ha fatto irruzione in farmacia, la comunale di via Marzabotto, ieri intorno alle 16, con il volto coperto da un giubbotto col collo alto. Si è diretto verso la farmacista e le ha puntato in faccia un cacciavite. Poi le ha chiesto di svuotare il cassetto e di consegnarle l’incasso, circa un migliaio di euro. Per fortuna, il rapinatore non ha usato il cacciavite come arma contro la farmacista o la cliente che ha assistito alla scena. Poi, è uscito di corsa dal negozio ed è scappato a piedi verso i laghetti. Immediato l’intervento dei carabinieri che sono sulle tracce del rapinatore, a partire dai filmati delle telecamere. "Esprimo vicinanza ai dipendenti della farmacia e alla cliente che hanno vissuto questi brutti momenti – commenta il sindaco –. I carabinieri, subito sul posto, sono già al lavoro per individuare il rapinatore". F.G.