Minacce social a Leone. Fedez: “Toccate i miei figli e avrete problemi”

"Nel momento in cui toccate i miei figli avete un problema". Questo un estratto del commento di Fedez sulla brutta vicenda che nel fine settimana ha travolto casa Ferragnez. Tutto è nato sabato sera, in occasione della partita di Serie A tra Milan e Frosinone andata in scena a San Siro. Leone Lucia, il figlio maggiore di Federico e Chiara, era tra i bambini che accompagnano i calciatori dal tunnel degli spogliatoi fino al rettangolo di gioco. Li poi si schierano davanti ai giocatori delle due squadre mentre suona l'inno del massimo campionato italiano.

Alcuni frame dalle storie Instagram di Fedez

Leone, in occasione della partita di sabato sera, era il bambino designato al terzino francese del Milan Theo Hernandez. In seguito al match vinto dai rossoneri per 3-1 però, è nata la polemica. Sui social è iniziata a girare una foto del primogenito dei Ferragnez accanto al terzino del Milan con una didascalia da brividi: "Avete un solo proiettile, chi colpite". Il post, preso da X, è stato ricondiviso proprio da papà Federico, che poi ha registrato un breve video per commentare la vicenda.

"Sono perfettamente cosciente che ci sia questo giro di tifosi su Twitter che si diverte a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte", l'esordio del rapper milanese. Che poi passa all'attacco: "Questo continuate pure a farlo, non me ne frega un ca**o onestamente. Però nel momento in cui toccate i miei figli, allora li avete un problema ragazzi, e avete un problema bello grande, però ve ne accorgerete e non vi preoccupate".

L'artista 34enne sembra infatti deciso a pubblicare i nomi delle persone che avrebbero espresso la volontà di sparare a suo figlio: "Vi posterò il nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio. Va bene?".

Fedez ha annunciato la sua prossima mossa, ora non resta che scoprire se si trattava di un bluff dovuto alla rabbia per quanto accaduto o se davvero il rapper pubblicherà le identità di chi ha augurato la morte a Leone.