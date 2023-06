Minacce con un coltello in pieno giorno Poi distrugge l’auto della polizia: arrestato

Per strada con un coltello lungo 29 centimetri, di cui 16 di lama. Con quest’arma ha minacciato in pieno giorno un uomo, prima di essere bloccato dalla polizia e arrestato. Protagonista è un italiano di 50 anni con precedenti, che alle 10.40 di martedì ha litigato con un marocchino in via Gola all’altezza del civico 5, a pochi passi dal Naviglio Pavese. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Ma quando ha puntato la lama conto il “rivale“, il cinquantenne è stato notato da una Volante che stava perlustrando la zona e che è subito intervenuta. Alla vista delle divise, l’uomo ha gettato il coltello a terra e si è lasciato ammanettare. Ma una volta sulla Volante ha dato in escandescenze prendendo a calci il finestrino e tirando testate all’abitacolo. Quindi è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nella notte, invece, la polizia è intervenuta in via Malaga, zona San Cristoforo, perché alcuni residenti hanno segnalato la presenza di "un uomo sospetto" che si aggirava attorno a un furgone.

Alle 3 una Volante ha sorpreso l’uomo che fingeva di dormire: marocchino di 25 anni, con precedenti per spaccio e irregolare, ha raccontato di aver ricevuto 400 euro per sorvegliare il mezzo (che era intestato a un prestanome a cui sono riconducibili altri 56 veicoli), nel cui bagagliaio c’erano 25 chili di hascisc suddivisi in 24 panetti con il logo di Gucci, oltre a 400 euro. L’uomo è stato arrestato per dentenzione e spaccio di stupefacenti.

M.V.