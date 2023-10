Mille Mila Bici hanno invaso le strade del centro di Milano: “Ecco com’è una città senza auto”

Milano – La giornata sportiva di Milano ha visto migliaia di persone in pista, correre con la CorriBicocca e pedalare con la Mille Mila Bici, la pedalata cittadina organizzata da Legambiente Lombardia e Milano in Bicicletta per ribadire la necessità di una città più sicura, sostenibile ed efficiente per tutti.

La partenza di Mille Mila Bici

Centinaia di ciclisti, grandi e piccoli, che – caschetto in testa – hanno partecipato al corteo in bicicletta che ha preso il via da parco Sempione per sfilare per le strade del centro cittadino. "Abbiamo pensato di dare ai cittadini l'opportunità di vedere una città senza automobili, seppur per pochi minuti", ha spiegato Federico Del Prete, Responsabile mobilità Legambiente Lombardia. “Milano non aveva un evento legato alla ciclabilità nonostante le numerose infrastrutture che i milanesi utilizzano tutti i giorni – ha aggiunto Del Prete poco prima della partenza – . Il percorso di 16 chilometri durerà due ore, passeremo su luoghi ad elevata motorizzazione dove le bici in genere non passano, proprio per capire come una città può essere diversa quando le modalità di trasporto sono più equilibrate”.

Il serpentone di Mille Mila Bici

Questo il percorso: piazza Del Cannone, viale Gadio, via Paleocapa, piazzale Cadorna, via Boccaccio, piazza Della Conciliazione, via Alberto Da Giussano, via Guido D’arezzo, via Del Burchiello, via Giotto, piazza Buonarroti, via Buonarroti, piazzale Giulio Cesare, viale Ezio, viale Berengario, piazzale Arduino, viale Eginardo, viale Scarampo, viale Serra, Sopraelevata Serra, Sopraelevata Monteceneri, Cavalcavia Bacula, piazzale Lugano, viale Bodio, viale Jenner, piazzale Maciachini, viale Marche, viale Lunigiana, viale Brianza, piazzale Loreto, corso Buenos Aires, viale Tunisia, piazza Della Repubblica, viale Ferdinando Di Savoia, viale Della Liberazione, via M. Gioia, Bastioni Di Porta Nuova, piazza 25 Aprile, viale F. Crispi, Bastioni Di Porta Volta, piazzale Biancamano, piazza Lega Lombarda, via Legnano, viale Gadio, ingresso Parco Sempione, piazza Del Cannone.

