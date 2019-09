Milano, 19 settembre 2019 - Si è rifiutato di presentarsi davanti al gip per l'interrogatorio di convalida Mahamad Fathe, il 23enne yemenita che martedì ha ferito al collo e alla schiena il caporalmaggiore dell’Esercito Matteo Toia, di 34 anni, con due fendenti sferrati con un paio di forbici per poi urlare «Allah Akbar», Allah è grande, in piazza Duca d’Aosta. È rimasto dentro la cella a San Vittore e non si è voluto presentare nella stanza per l'interrogatorio, malgrado sia il suo difensore sia un mediatore culturale abbiano cercato di convincerlo. Il giudice Natalia Imarisio dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla custodia in carcere per tentato omicidio aggravato dalle finalità terroristiche e violenza a pubblico ufficiale.

Nel primo interrogatorio, difeso dall'avvocato Paola Patruno, il 23enne ha ripetuto più volte di essere "contro l'Isis e il terrorismo", di non avere contatti né conoscenze con terroristi e ha anche detto di non ricordare di aver gridato 'Allah akbar', anche perché era in stato confusionale, "da cinque giorni - ha aggiunto - non mangiavo". E poi, come chiarito dal difensore, ha chiesto "scusa" per il suo gesto e ha voluto sapere in che condizioni fosse il militare ferito. "Io sono per la pace - ha detto ancora - il terrorismo ha rovinato il mio Paese". La difesa del giovane sta valutando di chiedere che venga effettuata una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Inquirenti e investigatori, che stanno analizzando il cellulare del 23enne musulmano sunnita, dove hanno trovato video con delle "scene di guerra", probabilmente di combattimenti in Yemen e scaricate dalla rete, e che sono convinti al momento di avere a che fare con un uomo che ha unito disperazione e derive radicali per agire, hanno contestato il tentato omicidio con l'aggravante delle finalità terroristiche. Oltre al grido 'Allah Akbar' quando è stato bloccato, il giovane, secondo gli inquirenti, ha agito, infatti, con le "modalità aggressive" tipiche del terrorismo e con l'intento di "morire da martire per raggiungere il regno di Allah".