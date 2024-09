Milanosport, la Giunta approva nuove gratuità e sconti

I consiglieri comunali del Pd Alessandro Giungi (nella foto) e Angelica Vasile esultano. Un loro ordine del giorno approvato qualche mese fa dall’assemblea di Palazzo Marino che chiedeva gratuità e riduzioni delle tariffe degli impianti di Milanosport si è trasformato in una delibera di Giunta, che ora dovrà avere il via libera dal Consiglio comunale. La delibera approvata ieri dall’esecutivo e firmata dall’assessora alla Sport Martina Riva prevede la gratuità fino ai 7 anni di età e la tariffa ridotta tra i 7 e i 12 anni, la gratuità per chi abbia un Isee pari o inferiore a 8 mila euro, la tariffa ridotta per giovani dai 12 ai 25 anni e anziani dai 65 anni in su con reddito Isee pari o inferiore a 20 mila euro e, infine, una scontistica per nuclei con figli fino ai 12 anni.

"In una situazione economica generale in cui anche a causa dell’inflazione si assiste ad aumenti generalizzati – commentano Giungi e Vasile – è ancora più importante la decisione dell’amministrazione comunale di ridurre il costo per praticare lo sport in città, così come richiesto nell’atto di indirizzo a nostra prima firma e votato in aula da moltissime colleghe e colleghi.

L’assessora Martina Riva, subito dopo, sottolinea che "ogni euro investito nello sport è un investimento per il futuro della nostra città" ma aggiunge che "è importante che gli sforzi economici siano sempre indirizzati alle fasce più deboli della popolazione, visto il contesto socio-economico in continuo mutamento".

M.Min.