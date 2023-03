MilanoRistorazione all’Ortomercato Piano finanziato anche dal Pnrr: nuova sede e centro cottura

di Simona Ballatore

e Massimiliano Mingoia

Una nuova sede per Milano Ristorazione nell’area dell’Ortomercato di Milano, con la creazione di un magazzino e di un centro cottura per la distribuzione di oltre diecimila pasti nelle scuole della città. Il progetto – dal valore di 22.600.000 euro in tutto – è nella lista di quelli finanziati dal Pnrr per 12.600.000 euro.

In Giunta sono state approvate le linee di indirizzo per la sottoscrizione dell’accordo tra Comune di Milano e Sogemi, che nel 2018 ha dato il via alla riqualificazione del Mercato Agroalimentare con la realizzazione del nuovo padiglione tra via Cesare Lombroso e viale Molise.

"L’obiettivo è quello di massimizzare le sinergie industriali tra le due società (Milano Ristorazione e Sogemi, ndr), controllate al 100% dal Comune di Milano, e che operano entrambe nella filiera agroalimentare – si legge nella delibera di Giunta – nell’ottica di migliorare la logistica funzionale all’erogazione del servizio di competenza di Milano Ristorazione (che prepara e serve in tutto 85mila pasti al giorno, ndr) e accorciare la filiera agroalimentare". Attualmente la sede centrale di Milano Ristorazione è in via Quaranta e ha uffici dislocati in più edifici. Nel marzo del 2021 era stata siglata una prima lettera di intenti per avviare la valutazione tecnica ed economica del trasloco.

Nero su bianco le scadenze da rispettare: il bando per l’affidamento dei lavori dovrà essere pubblicato entro il 29 febbraio 2024, avvio dei cantieri entro il 30 giugno dello stesso anno, il collaudo finale andrà fatto entro il 31 dicembre el 2025. In modo da rispettare i tempi stretti del Pnrr.