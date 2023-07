Milano, un Market Solidale per Superare la Povertà

È un posto in cui riempire il carrello ma anche scaricare un po’ di pensieri, trovare un aggancio per uscire dalla solitudine e dall’esclusione sociale che aggravano il peso della povertà, il nuovo "market solidale" di Fondazione Progetto Arca in viale Bodio 16. Un luogo protetto, aperto col sostegno di Fondazione Fiera Milano, JTI Italia, Osama e la collaborazione del Comune e della Regione (all’inaugurazione c’erano il sindaco Beppe Sala e l’assessora regionale Elena Lucchini), 150 famiglie con un Isee inferiore a seimila euro, individuate dai servizi sociali o segnalate da associazioni tra gli abitanti del Municipio 9, potranno fare la spesa su appuntamento (il market è aperto tre pomeriggi a settimana) con una card a punti mensili assegnati in base ai componenti del nucleo: prodotti alimentari freschi o a lunga conservazione, per la pulizia, per i bambini inclusi libri e quaderni, in base alle esigenze e col supporto dei volontari e di un educatore finanziario per gestire al meglio le risorse. Il programma personalizzato di sostegno per ogni famiglia durerà sei mesi, rinnovabile per altri sei; i prodotti arrivano dal Banco alimentare, da donazioni di aziende o recupero di eccedenze di supermercati; il modello è mutuato da altre strutture di Arca (che nell’ultimo anno ha distribuito complessivamente 18.400 pacchi viveri e 11.500 spese di fresco a tremila famiglie in Italia), in particolare dall’emporio solidale che sostiene da quattro anni 350 famiglie di Rozzano. Il progetto di viale Bodio prevede, oltre al supporto alimentare, l’orientamento alle famiglie e l’accompagnamento a un’eventuale presa in carico da parte di Arca o dei servizi sociali. "Per noi - ricorda Costantina Regazzo, direttrice Servizi della Fondazione Progetto Arca - il sostegno alle persone è la vera missione".