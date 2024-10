Milano, taxi si “scontra” col pavé dissestato di via Meravigli e si ribalta: ecco l’incidente ripreso dalla telecamera interna

Milano, 23 ottobre 2024 – Ore 17.20 di sabato 12 ottobre. Il taxi parte dal semaforo all'incrocio con via Dante e prosegue lungo via Meravigli. La dashcam installata nell'abitacolo riprende la strada: le altre auto che svoltano a sinistra, una macchina della polizia sul lato opposto della carreggiata e una bici. L'auto bianca si lascia la due ruote sulla destra e dopo pochi secondi l'immagine della telecamera interna stacca su un frame fisso: il vetro del parabrezza è già rotto, si notano le gambe di alcuni passanti che si sono avvicinati al veicolo per sincerarsi delle condizioni di conducente e passeggero, che per fortuna usciranno illesi dall'incidente. Sì, perché la telecamera interna ha documentato in tempo reale il ribaltamento del taxi, che si è adagiato su un fianco dopo aver impattato contro un massello di pavé che si è staccato dal resto della pavimentazione.

Il video

L'occhio elettronico non ha immortalato il momento esatto in cui l'auto si è capovolta, perché probabilmente lo scontro con il pietrone ha mandato in tilt il software per qualche secondo. Tuttavia, la sequenza rende bene l'idea della rapidità dell'evento: un secondo prima, la macchina sta viaggiando tranquillamente in via Meravigli, peraltro a una velocità inferiore ai 30 chilometri orari; un secondo dopo, eccola ferma al centro della strada. Come detto, tassista e cliente non hanno riportato gravi conseguenze, ma l'episodio, non il primo della serie, ha riacceso il dibattito sulla pericolosità dei masselli di pavé che si staccano all'improvviso, specie in prossimità dei binari del tram.

Il massello del pavé di via Meravigli. A destra, il verbale dei vigili urbani e l'auto danneggiata

La multa-beffa

Una polemica rinfocolata nelle ultime ore dalla disavventura capitata a un noleggiatore con conducente di 39 anni, Andrea Bestetti, che sempre in via Meravigli è incappato in un altro massello "ballerino": al passaggio della sua Bmw, il pezzo di pavé si è sollevato e ha danneggiato la parte sottostante della berlina. Come se non bastasse, i vigili gli hanno anche affibbiato una multa da 42 euro perché non avrebbe tempestivamente arrestato la marcia per evitare l'ostacolo. Un ostacolo invisibile.