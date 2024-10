Si stacca un massello. Taxi ribaltato in centro

Il massello di pavè si è sollevato all’improvviso, al passaggio del taxi in via Meravigli. Il cedimento è stato talmente rovinoso che l’auto bianca si è ribaltata a due passi dal semaforo all’incrocio con via Santa Maria Segreta: per fortuna, sia il conducente che il cliente che aveva a bordo hanno riportato solo lievi traumi e un grande spavento; il primo è stato dimesso dall’istituto clinico Città Studi dopo un rapido passaggio in pronto soccorso. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 18.30 di sabato e ha riacceso ancora una volta la polemica tra i tassisti sulla scarsa manutenzione della pavimentazione che copre molte vie del centro. Era già successo poco meno di due anni fa, nel dicembre del 2022: in quell’occasione, un massello attaccato ai binari del tram si era staccato in via Santa Margherita e aveva provocato l’esplosione dello pneumatico anteriore sinistro e la successiva sbandata di un Caddy bianco: il conducente ne aveva perso il controllo, non riuscendo a evitare l’impatto con le impalcature di un cantiere edile.

In pochi secondi, il veicolo della Volkswagen aveva preso fuoco, ma sia l’autista che i due passeggeri trentenni erano usciti rapidamente dall’abitacolo prima che venisse avvolto completamente dalle fiamme. Anche in quel caso, i delegati di categoria avevano rivolto un appello al Comune per intensificare i controlli sul pavè e sostituirne i pezzi già compromessi.

N.P.