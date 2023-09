Milano, strade allagate e voragine in zona Bande Nere

Disagi alla viabilità questa mattina nella zona Ovest di Milano. Al loro risveglio i residenti in zona Bande Nere, Primaticcio e Legioni Romane si sono ritrovati una scena curiosa: strade allagate nonostante nella notte non sia caduta nemmeno una goccia di pioggia.

Alcuni frame delle strade allagate in Bande Nere

L’allagamento sarebbe dunque riconducibile a una rottura dell'acquedotto. La quantità d’acqua riversatasi in strada è stata tale da aver coinvolto cantine e negozi presenti tra via Orsini e piazza Bettini, alle spalle di via delle Forze Armate. Secondo le prime informazioni, la perdita sarebbe stata individuata.

Nel video si può vedere la situazione in Via Orsini, dove l’acqua in strada avrebbe causato anche una piccola voragine in cui sarebbe finita un’auto, una Alfa Romeo Mito, fortunatamente senza alcuna conseguenza. Per il momento infatti non si segnalano feriti.

Alcuni tratti del vialone e della piazza sono stati chiusi dalla Polizia Locale per permettere il lavoro dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Protezione Civile per coadiuvare i cittadini e i negozianti.