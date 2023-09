"Milano: Sottotetti a fuoco, Evacuati gli Inquilini"

L’incendio si è sviluppato all’improvviso all’interno dei sottotetti, alimentato dagli oggetti che vi erano stipati e devastando i locali. In azione 25 vigili del fuoco, che con cinque mezzi hanno lavorato per ore per domare le fiamme nello stabile Aler di via Lulli 30, continuando a lungo a rintuzzare il riverbero improvviso di nuovi focolai. Il rogo, che si è sviluppato a metà pomeriggio di ieri in cima all’edificio popolare in zona Loreto, non ha avuto conseguenze fisiche per gli inquilini: non si sono registrati feriti né intossicati tra i residenti presenti in quel momento, una decina, che sono stati subito evacuati dai pompieri.

Gli abitanti del palazzo di tre piani sono dovuti rimanere a lungo fuori di casa per il rischio non ancora escluso di cedimenti strutturali: al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area distrutta dalle fiamme e avviato le valutazioni per l’agibilità dei piani sottostanti. In via Lulli sono intervenuti anche gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura e i sanitari di Areu con alcune ambulanze, anche se per fortuna non c’è stato bisogno del loro aiuto.