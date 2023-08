Milano, sfugge alla mamma e viene investito da taxi: bimbo di 3 anni in ospedale

Milano, 23 agosto 2023 – Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente in cui è rimasto coinvolto un bambino di tre anni, stamattina, intorno alle 8,30, in via Montebello, nel centro di Milano. Il piccolo, sfuggito alla madre, è stato investito da un taxi che, pur andando a bassa velocità, non è riuscito in tempo a frenare e ad evitare l’impatto.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell'Ufficio immigrazione della questura, dove la donna sostava in attesa di poter sbrigare dei documenti. Il piccolo è riuscito a svincolarsi dalla mamma ed è scappato in strada dove frattanto sopraggiungeva il taxi. Immediatamente è scattata la chiamata all’area unica per l’emergenza urgenza e sul posto sono arrivati i soccorritori con l’ambulanza.

In base a un primo esame visivo il personale sanitario non avrebbe riscontrato lesioni, ma in via precauzionale il bimbo è stato portato ugualmente all’ospedale De Marchi per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi.