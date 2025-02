Milano sbatte su Perugia: "La strada è ancora lunga"

"La strada per i playoff è ancora lunga" ha detto coach Roberto Piazza nel pre partita del match tra la sua Allianz Milano e la Sir Susa Vim Perugia, concluso con la vittoria per 3 a 1 degli umbri, al comando della classifica. Nonostante il ko, i lombardi rimangono sesti a quota 33, sempre a tre punti di distanza dal quinto e quarto posto occupate rispettivamente da Piacenza e Verona (entrambe a 36). In realtà, mancano ormai solo due partite al termine della regular season, ma in base alle singole prestazioni delle squadre tutto può cambiare.

L’ultima giornata è in programma domenica 2 marzo e verrà giocata in contemporanea (tutti gli incontri alle 18). Milano sfiderà prima Cisterna e poi Modena in casa. Coach Piazza, costretto da uno stato influenzale che in settimana ha colto alcuni dei suoi giocatori, è sceso in campo con una formazione con due novità su tutte: Nicola Zonta alla regia, al posto di Paolo Porro, e Tatsunori Otsuka in sostituzione di Yacine Louati. Dopo pochi minuti dall’inizio dalla partita, il tecnico è costretto a chiamare subito due time out, con i suoi sotto per 10 a 4. Perugia spinge, come è solita fare, dai nove metri: Milano prova a reagire come può, recupera un po’ di terreno grazie al positivo ingresso di Davide Gardini ma alla fine cede il parziale. Gli ospiti rimangono in partita dando subito un buon segnale nel secondo. Partono con il piede giusto, salendo sul 4 a 0, grazie a un vincente turno di battuta di Otsuka. La partita entra nel vivo e la lotta si fa più serrata tanto che si arriva ai vantaggi. L’Allianz, a causa di un errore al servizio, spreca la prima palla set, ma poi ci pensa il nipponico a pareggiare i conti.

Sulla scia dell’entusiasmo, la squadra di Piazza gioca a braccio più sciolto e sfrutta qualche incertezza di Perugia. I meneghini sono più precisi e vanno in vantaggio. Ci pensa Oleh Plotnytskyi (eletto MVP dell’incontro) che approfitta, dai nove metri, di alcune indecisioni in ricezione e riporta i suoi avanti. I Block Devils, nonostante due palle set annullate, chiudono portandosi sul 2 a 1 e mostrando il proprio repertorio. Nel quarto, Milano lotta, eppure sono gli umbri a portarsi avanti dimostrando di essere più solidi e compatti e con più soluzioni offensive. Perugia sfutta tutte le sue qualità e così la formazione di Lorenzetti vince e porta a casa i 3 punti. Milano incappa nella seconda sconfitta di fila dopo il ko della Champions.

SIR SUSA VIM PERUGIA-ALLIANZ MILANO: 3-1 (25-22; 23-25; 25-22; 25 -19).