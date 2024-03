Milano sarà la capitale degli autori di musical: "Diventerà materia"

Un seminario di tre giorni sul Musical. "Per noi sarà un primo esperimento: se funziona lo incorporeremo nei programmi, diventerà materia", spiegano dall’università Cattolica. “Developing a musical“ il titolo del primo workshop internazionale per autori di musical in Italia che si terrà dal 9 all’11 aprile a Milano. Sarà un corso intensivo sulla scrittura e la composizione di musical (interamente in inglese) aperto a 32 tra aspiranti compositori, parolieri e autori di musical, senza limiti d’età, istruzione o provenienza e vedrà al centro tre esperti di fama mondiale: Philip LaZebnik, Pippa Cleary e Ronald Kruschak.

Philip LaZebnik, sceneggiatore americano, ha firmato capolavori dell’animazione come Mulan e Pocahontas ed è autore del musical Il Principe d’Egitto; Pippa Cleary è compositrice inglese di teatro musicale (The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13¾, The Great British Bake Off Musical, My Son’s a Queer (But What Can You Do?)) e Ronald Kruschak, scrittore e produttore tedesco, ha firmato - tra gli altri - Snow White and Me e A Little Peace.

"Milano fa concretamente il primo passo per diventare la capitale europea per autori di musical – sottolinea il direttore del Workshop Developing a Musical Armando Fumagalli –. Oltre al Regno Unito, infatti, non c’è un Paese europeo che si occupi della formazione di aspiranti autori di musical con professionisti riconosciuti a livello mondiale, come è emerso durante un mio incontro a settembre negli Usa con Philip LaZebnik; da qui è nata l’idea di questo workshop. La scrittura e la produzione di musical deve essere incentivata: ha importanti potenzialità di carriera professionale, in Italia e all’estero".Si.Ba.