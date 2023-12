Milano pronta all’assalto delle feste. Più controlli dai mercatini alle stazioni

MILANO

Dai mercatini di Natale alla movida, da aeroporti e stazioni affollate di residenti in partenza e turisti in arrivo ai luoghi di culto più importanti, la Prefettura si prepara come ogni anno a intensificare i controlli su una Milano che dovrà fronteggiare una maggiore affluenza di persone in occasione delle festività di fine anno. Il piano dei servizi di vigilanza e di sicurezza è stato definito ieri mattina, nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal neoprefetto Claudio Sgaraglia.

Il piano prevede, spiegano dalla Prefettura, un’intensificazione "delle attività di controllo del territorio, con particolare riguardo ai siti a maggiore vocazione commerciale e turistica e di ritrovo giovanile, nonché nelle aree dove tradizionalmente vengono allestiti mercatini e fiere natalizie, con l’impiego di tutte le forze di polizia e della Polizia locale per gli aspetti di competenza". È stato inoltre alzato il livello d’attenzione "sugli obiettivi istituzionali e di governo", ma le misure di vigilanza sono state potenziate anche "presso gli scali aeroportuali e ferroviari, sulle reti del trasporto pubblico e delle metropolitane, nei luoghi di stazionamento dei bus turistici e sulle arterie stradali ed autostradali, in considerazione dei maggiori volumi di traffico".

Un’attenzione speciale sarà riservata alle chiese come il Duomo e la basilica di Sant’Ambrogio. E in vista del Capodanno le forze di polizia sono state sensibilizzate sulla "prevenzione e repressione della commercializzazione illecita di prodotti pirotecnici", per contrastare anche lo smercio dei più pericolosi tra i cosiddetti “botti“ che in barba a qualunque divieto degli anni passati continuano a inquinare l’aria, terrorizzare umani e animali e soprattutto lasciare sul campo feriti anche gravi.

Un altro aspetto del quale tener conto è il meteo: per assicurare "la completa mobilità di cittadini e turisti, anche in caso di precipitazioni nevose, è stato approvato il Piano emergenza neve dell’area metropolitana di Milano, elaborato d’intesa con le forze di polizia, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e con tutti i gestori delle tratte stradali. Attraverso tale pianificazione verrà assicurato un articolato sistema di prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza per la sicurezza stradale, dovute ad eventi atmosferici, favorendo l’adozione di decisioni rapide e condivise".