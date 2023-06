Milano Monza Motor Show, Autodromo aperto a tutti e accesso gratis fino a domenica!

Autodromo aperto a tutti da oggi alle 9 e accesso gratis fino a domenica per il Milano Monza Motor Show, il format che trasforma un tradizionale salone dell’auto in un festival dei motori dinamico, con eventi, spazi per l’intrattenimento ma soprattutto la possibilità di vedere in movimento supercar, hypercar e le novità portate dai principali marchi automobilistici monduali. Si potrà assistere dalle tribune del circuito alle prime prove libere della Indy Autonomous Challenge, la speciale competizione svolta per la prima volta fuori dagli ovali americani in cui si sfidano i pista vetture da corsa della 500 Miglia di Indianamopolis a guida autonoma. Le seconde prove si svolgeranno alle 14, mentre domani ci sono le qualifiche e domenica la gara. A dare il via alla manifestazione, alle 15.30, saranno il presidente della Regione Attilio Fontana e Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci. Seguiranno le parate delle novità e dei modelli più sostenibili delle case automobilistiche, che saranno seguite dai mezzi speciali Marazzato e Forze Armate e dalle auto storiche della Fondazione Gino Macaluso e della Scuderia del Portello. E quindi spazio al divertimento e al gusto dello street food per tutti, con aree per i più piccoli come il circuito allestito da Scuderia Ferrari Club Lodi con vetturine monoposto per bambini da 4 a 11 anni. Martino Agostoni