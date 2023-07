Milano, gli ambientalisti di Extintion Rebellion chiudono i parchi gioco: “Pericolosi per la salute”

Milano – Blitz degli ambientalisti di Extinction Rebellion nelle aree giochi per bambini dei parchi di Milano che sono stati segnalati come “Area pericolosa per la salute umana”. Le altalene e gli scivoli sono stati circondati da nastro segnaletico giallo e nero e volantini incollati che riportano dati relativi al pericolo di vivere con una bassa qualità dell’aria per i bambini in collegamento alla crisi climatica ed ecologica.

“Nell’aria che stai respirando – dicono gli avvisi affissi dagli attivisti – sono stati rilevati inquinanti oltre la soglia di sicurezza per la salute umana”. L’avvertimento è accompagnato da una serie di dati relativi alla bassa qualità dell'aria della Pianura Padana e alle morti premature di bambini e anziani dovute ad essa.

Viene fatto un appello, indirizzato a mamme e nonne, a proteggere se stesse e i propri figli: un invito infine per il 25 luglio alle 18 al Giardino Lea Garofalo per un incontro con il movimento Extinction Rebellion.